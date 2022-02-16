مبابي: لم أتخذ قراراً حول مستقبلي بعد

شدد النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان على أنه لم يتخذ قراراً بعد حول مستقبله.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً هدف انتصار الباريسيين على ريال مدريد أمس الثلاثاء في لقاء ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في اللحظات الأخيرة.

وسيمنح هذا الهدف الفريق الفرنسي أفضلية مهمة قبل خوض مواجهة الإياب في مدريد في التاسع من الشهر القادم.

وقال مبابي في تصريحات بعد المباراة لشبكة "موفيستار": "لم أتخذ قراراً بشأن مستقبلي، ألعب في صفوف باريس سان جيرمان، أحد أفضل الفرق في العالم.

"أقدم أفضل ما لدي، وسنرى ما سيحصل بعد نهاية الموسم."

وأضاف في تصريحات لشبكة "كانال بلوس": "نتحدث عن ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ناديان كبيران، أنا لاعب في باريس وأشعر بالسعادة دائماً."