مبابي مستعد للبقاء على دكة بدلاء باريس سان جيرمان

قالت شبكة "آر إم سي" أن النجم الفرنسي كيليان مبابي مستعد لقبول لعب دور ثانوي في صفوف باريس سان جيرمان الموسم القادم.

ودخل الهداف الشاب العام الأخير من عقده مع الباريسيين على أن يرحل بعد نهايته دون مقابل.

وعرض النادي على اللاعب تمديد عقده أو طرحه للبيع في سوق الانتقالات الصيفي الجاري إن لم يوافق على التجديد.

ومع رفض صاحب الـ 24 العرض المقدم على الطاولة، بدأت مساعي سان جيرمان لبيعه، لكن المطالبة بـ 200 مليون يورو أبعدت الأطراف المهتمة.

لهذا السبب، يبدو أن المسؤولين مستعدون لإبقاء المهاجم على دكة البدلاء ومنع المدرب لويس إنريكي من الاعتماد عليه.

في المقابل، شددت الشبكة أن مبابي نفسه موافق على هذا الإجراء، أي أنه سيبقى في صفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده ليرحل بعدها صوب ريال مدريد على الأرجح صيف العام المقبل في صفقة مجانية.