مبابي: من السهل اللعب إلى جانب ميسي

باتت شراكة وتفاهم النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي أكثر خطورة خلال الفترة الأخيرة في باريس سان جيرمان.

وظهر الثنائي بشكلٍ مميز في المباراة التي تغلب فيها الباريسيون على سانت إيتيان بنتيجة 3-1 يوم السبت الماضي ضمن الدوري الفرنسي.

ورفع مبابي رصيده التهديفي إلى 14 هدفاً هذا الموسم في الليغ 1 بعد الهدفين اللذين سجلهما في شباك سانت إيتيان بصناعة من زميله "ليو".

وقال المهاجم البالغ من العمر 23 عن الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات في تصريحات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" المحلية: "ميسي لاعب عظيم، أنا سعيد من أجله، إنه يتكيف مع نمط حياة جديد، ومدينة جديدة ونادي جديد.

"حتى لو فزت بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات، عليك أن تتكيف، هذا هو واقع الحال، إنه يتحسن أكثر فأكثر، إنه سعيد وقد قلت ذلك من قبل.

"إذا كان لدينا ميسي عظيم تصبح الأمور أفضل، من السهل اللعب إلى جانبه.

"لطالما رغبت باللعب إلى جانب أعظم اللاعبين، نستمتع بوقتنا على أرض الملعب، أمضي وقتاً ممتعاً كما أتعلم من خلاله."