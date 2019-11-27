مبابي: ميسي يستحق الكرة الذهبية ولا أحب مقارنتي ببيليه

يرى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، أن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، هو المرشح الأقرب للتتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال مبابي، خلال تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول": "لن أتوج بالكرة الذهبية هذا العام، لا أستحقها، فهناك العديد من اللاعبين الذين فعلوا أكثر، في مقدمتهم ميسي المرشح الأبرز، فقد كان أقوى على المستوى الفردي".

وأشار النجم الفرنسي، المتوج بكأس العالم 2018، إلى أن ساديو ماني وفيرجيل فان دايك، وكريستيانو رونالدو من المفضلين أيضاً للفوز بالجائزة.

وتابع: "لم نفز مع بي إس جي ببطولات وطنية وخيبنا الآمال في دوري الأبطال. صحيح أنه على المستوى الفردي فزت بجوائز كثيرة، لكن كرة القدم لا تلعب بشكل فردي ويجب قبول ذلك".

وأضاف صاحب الـ 20 عاماً أن الحصول على الجائزة لا يقلقه، مبيناً: "لا زال لدي وقت للفوز بها، لست متعجلاً، لست مهووساً بهذا الأمر.

"لا أحب أن تتم مقارنتي ببيليه، لأني لن أكون مثله، فهو توج بكأس العالم 3 مرات وهو ملك كرة القدم".

وكانت مجلة فرانس فوتبول قد أعلنت في وقت سابق قائمة المرشحين للفوز بالجائزة التي ضمت 30 لاعباً، ومن المقرر الإعلان عن الفائز في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس في 2 من الشهر القادم.

مبابي: لست في حاجة لمثل أعلى

لا يركز كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مع حجم الضغوط الواقعة عليه نتيجة حياة النجومية التي يعيشها في الفترة الأخيرة.

وقال في حوار مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية: "أنا سعيد لاعتباري نجماً كبيراً، لكني أعلم جيداً أني لست إلهاً، وفخور لأني أتمتع بهذه المكانة في مدينتي، فلا يوجد أجمل من إسعاد الناس، لكني سأبقى متواضعاً، فأنا لاعب عمره 20 سنة يسعى لبذل أقصى جهده في كل مباراة.

"ليس لي مثل أعلى، بمجرد الوصول للمرحلة التي أتواجد بها حالياً، لا تكون بحاجة لملهم أو مثل أعلى".

وواصل: "غرس أبي وأمي بداخلي قيماً لا يمكن لأي شخص أن يفرط بها، طالما أن الاحترام متبادل، الثقة أمر مهم للتعامل بشكل طبيعي وتلقائي، لكن في بعض الأحيان أشعر بالقلق وربما الخوف، ولحسن الحظ أن كرة القدم لا تترك مجالاً للشكوك في ظل اللعب كل 3 أيام".

وأتم تصريحاته: "حياة النجومية ليست سهلة، فنحن نعيش وسط ضجة كبيرة، ولا ندرك أحياناً أننا محظوظون، لكننا ضمن فئة قليلة قادرة على تحقيق أحلامها يومياً".