مبابي وريال مدريد يتفقان على التزام الصمت

اتفق ريال مدريد مع النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على أخذ مهلة إلى ما بعد مواجهة العملاقين في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الغريمان في الأدوار الإقصائية للبطولة منتصف شهر فبراير القادم ذهاباً ومطلع مارس إياباً.

وسيكون بإمكان النجم البالغ من العمر 23 عاماً بدء المفاوضات الشهر القادم مع أي طرف مهتم بخدماته نظراً لانتهاء عقده مع الباريسيين الصيف القادم.

وسيكون بإمكان نجم موناكو السابق توقيع عقدٍ مبدئي مع النادي الذي يريد ضمه، إلا أنه بحالة ريال مدريد الذي يبدو الوجهة الأقرب للاعب فإن ذلك لن يتم إلا في شهر مارس المقبل.

واتفق النادي الإسباني مع مبابي على تأجيل توقيع العقد المبدئي بينهما لحين انتهاء مواجهتي الذهاب والعودة بين الطرفين في دوري الأبطال وفقاً لصحيفة "آس" الصادرة من مدريد من باب الاحترام وإظهار الولاء للنادي الفرنسي.

ويؤمن القائمون على ريال مدريد إيماناً تاماً بأن الفائز بكأس العالم 2018 سينتقل إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو بحلول صيف العام القادم.