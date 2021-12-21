مبابي يؤجل اتخاذ قرار الانتقال لريال مدريد حتى مارس

قالت تقارير إعلامية بأن النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان يعتزم تأخير قرار إعلان انتقاله إلى ريال مدريد إلى ما بعد مواجهة الفريقين في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض العملاقان مباراتين مرتقبتين في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال ذهاباً في 15 فبراير وإياباً في الثامن من مارس المقبلين.

وعلى الرغم من محاولات الباريسيين لإقناع النجم الذي دخل عامه الـ 23 أمس الاثنين بالبقاء في الفريق، إلا أن المهاجم الشاب يبدو مقتنعاً بخيار الرحيل صوب ريال مدريد.

ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري، وسيكون بإمكانه مفاوضة أي طرف مهتم بخدماته مع بداية العام الجديد.

إلا أنه من دافع الاحترام لإدارة النادي الفرنسي، سيؤجل نجم الهجوم الإعلان عن قراره النهائي حول مستقبله لما بعد لقاء الفريقين، أي خلال شهر مارس على ما يبدو، مما يرجح انتقاله للعاصمة الإسبانية.