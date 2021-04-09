مبابي يبلغ باريس سان جيرمان بقراره النهائي

حسم النجم الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان موقفه النهائي، وأبلغ إدارة ناديه بقراره بخصوص مستقبله.

وأبدى اللاعب البالغ 22 عاماً، رغبته الصريحة في مغادرة النادي في يونيو القادم، وفقاً لما أكدته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، حيث يرغب بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأفاد الصحفي مانو كارينيو، من الإذاعة بأن مبابي قرر بشكل نهائي الانضمام لريال مدريد الذي يعمل على الجمع بينه وبين إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الموسم المقبل.

وأكدت الإذاعة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال يعمل على جلب الثنائي مبابي وهالاند مهما كلفه الأمر.

من جانبها، قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الهداف الفرنسي على اتصال مستمر مع مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022 وسط محاولات مستمرة من إدارة النادي الفرنسي لإقناعه بالاستمرار وعدم الرحيل.