مبابي يتألق ويمنح باريس سان جيرمان الفوز على يوفنتوس

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف في المباراة التي شهدها ملعب بارك دي برانس اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثامنة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدفا صاحب الضيافة الجميلان عن طريق النجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي في الدقيقتين 5 و 22.

لكن الضيوف ردوا بهدفٍ في الشوط الثاني حمل توقيع الأميركي ويستون ماكيني بعد 8 دقائق على البداية.

وضمن نفس المجموعة، تغلب بنفيكا البرتغالي على ماكابي حيفا بهدفين نظيفين.

باريس سان جيرمان وبنفيكا يستهلان الجولة بانتصارين مهمين

ورفع سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن بنفيكا ثاني الترتيب.

أما يوفنتوس، فبقي رصيده خالياً من النقاط ليحتل المركز الثالث.