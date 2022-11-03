مبابي يتخطى ميسي ورونالدو في دوري الأبطال

نجح النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في تسجيل هدف ليقود فريقه إلى الفوز 2-1 على يوفنتوس الإيطالي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال «الشامبوينز ليغ»، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى 40 هدفاً في البطولة عبر تاريخها، متفوقاً بذلك على أساطير كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وصل مبابي إلى هذا الرقم، وعمره 23 عاماً و10 أشهر و13 يوماً، بينما الرقم القياسي السابق مسجل باسم «البرغوث»، حيث وصل إلى رقم «الأربعين» هدفاً، وعمره 24 عاماً و130 يوماً، ويليه الإسباني المخضرم راؤول غونزاليس «25 عاماً و258 يوماً»، والهداف الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد «26 عاماً و307 أيام»، ومن بعده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، والذي وصل إلى 40 هدفاً، بينما كان عمره 27 عاماً و241 يوماً.

«المحصلة المجنونة» التي حققها مبابي في البطولة الأوروبية الأولى «40 هدفاً في 59 مباراة»، وهو في هذه السن، تؤكد أن النجم الفرنسي الشاب بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، قادر في المستقبل على منافسة الأسطورتين رونالدو وميسي، في إجمالي عدد الأهداف في البطولة، والتي يتصدرها «الدون» بـ 141 هدفاً، يليه «البرغوث» بـ 129 هدفاً.

بالمناسبة فإن مبابي سجل 6 أهداف من الأربعين هدفاً، عندما كان لاعباً في موناكو الفرنسي فريقه السابق.

وأثبت الفرنسي «المولود في 20 ديسمبر 1998 بباريس، فاعليته وحسمه في مباراة فريقه أمام يوفنتوس في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 13، وصنع الهدف الثاني لزميله نونو مينديش في الدقيقة 69.