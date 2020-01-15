مبابي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين في أوروبا مع نيمار وميسي ثالثاً

أفادت دراسة نشرتها شركة التدقيق والاستشارات "كاي بي ام جي" الهولندية الأربعاء أن نجمي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ونيمار هما الأعلى قيمة بين اللاعبين الناشطين في الأندية الفائزة في البطولات الأوروبية الثماني الكبرى.

ويتربع مبابي على صدارة تقييم شركة "كلينفيلد بيت مارفيك غويرديلر" للتشكيلة المثالية المؤلفة من 11 لاعباً بقيمة تقدر بـ 225 مليون يورو، بينما تم تقدير قيمة نيمار بـ 185 مليون.

وحصل برشلونة على ثلاثة مراكز عبر ليونيل ميسي (180 مليون) وفرينكي دي يونغ (106) وحارس المرمى مارك أندريه تير شتيغين (88)، والأمر ذاته بالنسبة لمانشستر سيتي مع كيفن دي بروينه (130) ورودريغو (72) وآيمريك لابورت (70).

وتعتبر تشكيلة بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين الأعلى قيمة بما يقارب 1,279 مليار يورو، كونها تضم ثلة من اللاعبين النجوم مثل رحيم ستيرلينغ (150 مليون) وبيرناردو سيلفا (92) غير الموجودين في التشكيلة المثالية.

ويأتي برشلونة في المرتبة الثانية بقيمة اجمالية بلغت 1,209 مليار، بما في ذلك 125 مليون لأنتوان غريزمان، أمام باريس سان جيرمان الثالث مع 957 مليون يورو.

ويبلغ متوسط قيمة الفرق البطلة 745 مليون يورو، لكن الدراسة كشفت عن تباينات كبيرة، حيث أن قيمة فرق مثل برشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جرمان تبلغ أكثر من 10 أضعاف قيمة غالاتاساراي بطل الدوري التركي.

وكشفت الدراسة أيضاً أن برشلونة سجل رقماً قياسياً في المبيعات بلغ 839,5 مليون يورو في موسم 2018-2019 متقدماً على باريس سان جيرمان (636 مليون يورو) في قائمة أفضل ثماني بطولات.

وإذا كان النادي الكتالوني يحتل المركز الأول في هذا التصنيف لأبطال الدوريات بفارق مريح عن النادي باريسي، فإن سان جيرمان تميز بنمو مبيعاته بنسبة 17 بالمئة في عام واحد.

لكن اياكس أمستردام سجل أعلى معدل نمو بنسبة 117 بالمئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نتائجه المميزة في دوري أبطال أوروبا بعدما بلغ نصف النهائي الموسم المنصرم.

وبشكل عام، شهدت إيرادات الأبطال الثمانية زيادة كبيرة بفضل ارتفاع قيمة حصتهم في الإيرادات السمعية البصرية من دوري الأبطال.