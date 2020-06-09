مبابي يتصدر قائمة الأغلى

يعد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان حالياً أغلى لاعب في العالم، وفقاً لدراسة صادرة عن المركز الدولي للدراسات الرياضية.

وتبلغ قيمة الفرنسي وفقاً للمركز 259.2 مليون يورو، ليتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم متفوقاً على رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي، 194.7 مليون يورو)، وجايدون سانشو (بوروسيا دورتموند، 179.1 مليون يورو)، وترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول، 171.1 مليون يورو)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد، 152.3 مليون يورو)، وخلفهم محمد صلاح (ليفربول، 144.9 مليون يورو).

وفي الدوري الإسباني أغلى لاعب هو أنتوان غريزمان (برشلونة 136.4 مليون يورو)، ويأتي في المركز الثامن بالقائمة، بينما احتل الشاب جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدربد بـ 107.9 مليون يورو المركز الـ 14، متفوقاً على إيرلينغ هالاند مهاجم دورتموند الذي بلغت قيمته 107.3 مليون يورو.

كما جاء رودري هيرنانديز لاعب وسط سيتي في المركز الـ 21 وقيمته 101.5 مليون يورو، متفوقاً على النجم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الذي جاء في المركز الـ 23 وقيمته 100.1 مليون يورو، ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الذي بلغت قيمته 98.9 مليون يورو.

وشهدت القائمة تراجعاً ملحوظاً للنجم كريستيانو رونالدو الذي احتل المركز الـ 70 بقيمة 62.8 مليون يورو.