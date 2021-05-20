مبابي يتطلع لمزاملة بنزيمة في منتخب فرنسا

علق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على عودة كريم بنزيمة لصفوف منتخب فرنسا، كما تحدث عن فوز فريقه بلقب كأس فرنسا على حساب موناكو.

وأعلن ديدييه ديشان، الناخب الوطني الفرنسي، عودة بنزيمة لتمثيل الديوك بعد غياب تجاوز خمسة أعوام، ليكون ضمن التشكيل المشارك في بطولة يورو 2020 الشهر القادم.

ماذا قال مبابي عن عودة بنزيمة من جديد لصفوف منتخب فرنسا؟

وقال الفرنسي الشاب في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية، دائماً قلت أني أريد اللعب مع الأفضل ولا يوجد الكثيرون أفضل من بنزيمة بالعالم.

"لعب في مدريد لعشر سنوات، يعرف معنى الضغوط ويملك الخبرة والموهبة قبل أي أمر آخر، من السهل التأقلم مع اللاعبين الكبار، سيتأقلم سريعاً".

كيف علق مبابي على فوز بي إس جي بلقب كأس فرنسا على حساب موناكو؟

وقال مبابي لشبكة "France 2": "يجب أن تستمع باللقب، هذا الأمر الأهم، أنظر كم هم سعداء، هذا هو الأمر الهام الآن وأنا الأكثر سعادة!"

وأضاف: "نعمل كل يوم من أجل بلوغ هذه اللحظات والمشاعر، هذا عمل جماعي، نفكر كثيراً في الجمهور الذي ليس حاضراً معنا.

"عندما تلعب مع بي إس جي أحد أكبر أندية العالم كل لقب يكون له معنى، نريد دخول التاريخ".

كيف ساهم مبابي في تتويج باريس سان جيرمان باللقب؟

وفاز بي إس جي على حساب موناكو بثنائية نظيفة سجل مبابي فيها الهدف الثاني، وسبقه ماورو إيكاردي بهز الشباك.

وحتى الآن لم يحسم مبابي مصيره فيما يخص تمديد عقده مع الباريسي الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم المقبل.