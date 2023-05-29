  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. مبابي يتعهد بالبقاء مع باريس سان جيرمان

مبابي يتعهد بالبقاء مع باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 29 أيّار / مايو 2023 - 12:03
كيليان مبابي (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
كيليان مبابي (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

تعهد النجم الفرنسي كيليان مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان الموسم القادم بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للعام الرابع على التوالي.

ولعب المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً دوراً رئيسياً في فوز الباريسيين بلقب الليغ 1، كما توج هدافاً للبطولة برصيد 28 هدف.

وارتبط نجم الديوك بالانتقال إلى ريال مدريد في العديد من المناسبات خلال الأشهر الماضية، إلا أنه أصر على احترام العقد الذي يربطه بسان جيرمان.

ماذا قال مبابي عن مستقبله مع باريس سان جيرمان؟

أكد اللاعب في تصريحات نقلها موقع "جول": "سألعب في باريس سان جيرمان العام القادم، لدي عقد مع النادي سأحترمه."

يذكر أن قيمة المهاجم الفذ تتجاوز الـ 180 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

كلمات دالة:كيليان مبابيباريس سان جيرمانريال مدريدالدوري الفرنسي

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...