مبابي يتفوق على جميع لاعبي الدوري الفرنسي

استعاد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان بريقه خلال مواجهة ديجون، أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي هدفين للباريسي في شباك ديجون، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً، ليعزز صدارته للائحة هدافي الدوري الفرنسي.

وفقاً لشبكة "أوبتا"، سجل النجم الشاب هدفين على الأقل في 5 مباريات مختلفة بالدوري الفرنسي، هذا الموسم.

وأضافت أن المهاجم الفرنسي الشاب، تفوق بهذا المعدل على جميع لاعبي المسابقة.

وينتهي عقد مبابي مع الباريسي في صيف 2022، وتحاول إدارة النادي تمديد عقده لفترة أطول.