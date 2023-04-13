مبابي يتمنى المشاركة في أولمبياد باريس 2024

البوابة - يحلم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان بالمشاركة مع منتخب بلاده في مسابقة كرة القدم لأولمبياد باريس 2024.

ويدرك صاحب الـ 24 عاماً أن فرصة تمثيل "الديوك" في المنافسات الأولمبية التي ستقام في مسقط رأسه من الصعب أن تتكرر.

ومع أن تعليمات مسابقة كرة القدم في الأولمبياد تسمح بمشاركة اللاعبين تحت 23 عاماً، إلا أن بالإمكان استدعاء 3 لاعبين يتجاوزون هذا العمر.

ماذا قال مبابي عن تمثيل منتخب فرنسا الأولمبي؟

وقال مبابي في تصريحات نقلها موقع "تو لو سبورت" أمس الأربعاء: "تواجدي في الأولمبياد غير واضح بعد، لكن بغض النظر عن ذلك، فالجميع يعلم أني أحلم بالمشاركة فيه."

وتقام المنافسات الأولمبية ما بين 24 يوليو و11 أغسطس من عام 2024 بالتزامن مع فترة الإعداد للموسم.

وتقام منافسات يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو وهي بطولة يمني الفرنسيون النفس في اقتناص لقبها مما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب في الأولمبياد.