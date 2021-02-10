مبابي يتهرب من الإجابة على سؤال حول تجديد عقده

تهرب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من الإجابة على سؤال بشأن إمكانية تمديد عقده مع النادي الفرنسي.

ووجه النجم الصاعد رسالة تضامن مع قناة «تيليفوت» التي ستتوقف عن بث مباريات الدوري الفرنسي في الفترة القادمة، بسبب خلاف بين الشبكة الناقلة للبطولة ورابطة الدوري الفرنسي.

وعلق الممثل الكوميدي بول دي سان سيرنين، على رسالة مبابي بقوله: «ما قلته هراء لطيف، لكن متى ستمدد عقدك؟»

ورد مهاجم الباريسي: «أنت... لن أفتقدك بعد توقف بث القناة».

وينتهى عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، علماً بأنه انضم للفريق صيف سنة 2017 قادماً من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد وليفربول.