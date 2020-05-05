مبابي يجدد مع باريس سان جيرمان بشرط الانضمام لريال مدريد

كشفت تقارير إسبانية أن النجم كيليان مبابي أبدى موافقة مبدئية على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "آس" التي أكدت أن الدولي الفرنسي لا يجد مفراً من الموافقة على رغبة النادي الفرنسي في تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن النجم الشاب طلب وضع شرط خاص بالرحيل عن باريس سان جيرمان مقابل قيمة مادية محددة لو وصلته عروضاً من أندية محددة وعلى رأسها ريال مدريد.

ويسعى الملكي للحصول على خدمات مبابي منذ سنوات وكان قد حدده كهدف أساسي نهاية الموسم، لكن انتشار فيروس كورونا أجل الصفقة.

ويتبع ريال مدريد نفس استراتيجية ضم إيدين هازارد مع مبابي، حيث يسعى للانتظار حتى يتبقى في عقده أشهر قليلة لاستقطابه بقيمة مالية أقل من قيمته الحقيقية.

يذكر أن تقاريراً عديدة أكدت أن مبابي مطلوب من عدة أندية أخرى مثل ليفربول بعدما تحدث مديره الفني يورغن كلوب مع والد الهداف الفرنسي هاتفياً قبل أيام.