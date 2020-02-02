مبابي يحتفل بفوز ريال مدريد في الديربي

أعطى النجم كيليان مبابي إشارة جديدة على رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، ففي نفس اليوم الذي دخل فيه في مشادة كلامية مع مدربه توماس توخيل في باريس سان جيرمان، احتفل الفرنسي بفوز الملكي في ديربي مدريد.

وأثار النجم الشاب الجدل بوضع علامات إعجاب على صور تخصّ مواطنه كريم بنزيمة بجانب سيرخيو راموس وفينيسيوس جونيور على "إنستغرام" خلال احتفالهم بالفوز 1-0 على أتلتيكو في الدوري الإسباني، أمس السبت، بهدف بنزيمة.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد منذ فترة طويلة، ولا يخفى على الجميع أنه يشجع الملكي منذ صغره وكان مثله الأعلى كريستيانو رونالدو، كما صرح مؤخراً بأنه من أكبر المعجبين بمواطنه الآخر زين الدين زيدان، مدرب ريال الحالي.

ودخل الفرنسي الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2018، في خلاف جديد مع توخيل خلال تبديله في مباراة أمام مونبلييه ضمن الليغ 1، أمس، في واقعة تكررت عدة مرات.

وسيتعين على ريال جمع مبلغ ضخم قد يفوق 200 مليون يورو إذا ما أراد ضم مبابي الصيف المقبل، بعد أن فضل متصدر الدوري الإسباني التعاقد مع إيدين هازارد الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.