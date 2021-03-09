مبابي يحدد شروط تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير بريطانية عن تحديد كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان لشروط تجديد عقده.

وأكدت صحيفة "دايلي مايل" أن النجم الفرنسي يطلب التساوي مع زميله نيمار دا سيلفا في الراتب قبل أن يوقع على عقود التمديد.

ويريد مبابي الحصول على راتب يقدر بـ 35 مليون يورو بداية من الموسم القادم، وهو نفس ما يتقاضاه نيمار.

وينتهي عقد مبابي الجاري مع باريس سان جيرمان صيف العام المقبل، أي أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق في يناير دون الرجوع للإدارة.

في الوقت نفسه، لم يغلق باريس سان جيرمان الباب أمام رحيل هدافه بشكل نهائي.

وحدد النادي مبلغ بيع اللاعب بـ 200 مليون يورو، أي أكثر مما دفعه لضمه من موناكو (مقابل 180 مليون يورو) عام 2017.

يذكر أن ليفربول يعد من الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مبابي في ظل إمكانية رحيل محمد صلاح.