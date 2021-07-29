مبابي يحطم أحلام ريال مدريد وليفربول

حطم النجم كيليان مبابي أحلام ريال مدريد وليفربول اللذين يسعيان لضمه بالتأكيد على رغبته في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي صاحب الـ 22 عاماً بالانتقال إلى أحد العملاقين الأوروبيين خلال الأشهر الماضية، نظراً لعدم توقيعه على عقد جديد مع الباريسي.

ويمتد العقد الحالي حتى نهاية الموسم القادم، ورغم أن اللاعب لم يجدده إلا أن ذلك لا يعني أنه سيغادر بالضرورة.

ماذا قال مبابي ؟

وأكد المهاجم المتألق أنه يحلم في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

فخلال مقابلة جمعته مع نيمار، شدد الفرنسي على أنه يتمنى الفوز بكأس العالم مرة أخرى مع منتخب بلاده، كما يحلم بمنح باريس سان جيرمان لقب دوري الأبطال.