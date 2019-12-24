مبابي يخضع للعلاج في الدوحة

وصل أمس إلى الدوحة النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من أجل العلاج، والخضوع لبعض الفحوصات الطبية، ليكون جاهزاً بقوة لاستئناف مباريات الدوري الفرنسي الذي توقف مؤخراً كحال غالبية الدوريات الأوروبية.

ونشر النجم الفرنسي صورة له علي حساب الشخصي في إنستغرام لدى مغادرته العاصمة الفرنسية باريس متوجهاً إلى الدوحة، استعداداً للخضوع لبرنامج علاج طبيعي مكثف والتأهيل للمرحلة القادمة التي يعول فيها الجهاز الفني للفريق الباريسي كثيراً من أجل الحفاظ على صدارة الفريق للقب الدوري الفرنسي، وأيضاً خوض تحدي دوري الأبطال الذي سيواجه خلاله بوروسيا دورتموند في ثمن النهائي.

واختار مبابي مستشفى اسبيتار للعلاج وإجراء الفحوصات الطبية، نظراً للسمعة العالمية التي يتمتع بها المستشفى، والذي شهد في السابق علاج أكثر من لاعب من نجوم الباريسي مثل ماركو فيراتي، والنجم نيمار، وهذا ما يؤكد الثقة الكبيرة في هذا الصريح الرياضي الرائع، وكدليل واضح على نجاح قطر في المجال الرياضي سواء بتنظيم الأحداث الرياضية المختلفة، أو باستقطاب عدد من كبار نجوم الكرة في العالم للخضوع إلى العلاج والتأهيل من الإصابات مثلما حدث مؤخراً أيضاً مع جناح برشلونة عثمان ديمبيلي.