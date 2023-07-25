مبابي يرد على عرض الهلال الضخم

تصدرت أنباء تقدم الهلال بعرضٍ ضخم لإقناع النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان بالانتقال إلى السعودية تصل قيمته الكلية لنحو 1 مليار يورو.

وسعى "الزعيم" لتقديم 700 مليون يورو كأجور للاعب في عقدٍ لمدة موسم واحد مع بند انتقال يسمح لريال مدريد فقط بتفعيله.

كما كان سان جيرمان سيحصل على 300 مليون يورو نظير إتمام الصفقة في ظل تبقي موسم واحد على العقد الذي يرتبط به المهاجم مع النادي الباريسي.

مبابي يرد على اهتمام الهلال

لكن موقع "ريليفو" الإسباني أكد أن النجم البالغ من العمر 24 عاماً قابل هذا العرض التاريخي والأكبر على مر التاريخ بالرفض.

ويعتزم مبابي احترام اتفاقه الجاري مع باريس سان جيرمان على أن يرحل بعد انتهائه دون مقابل إلى ريال مدريد.

يذكر أن إدارة بي إس جي غاضبة من رفض اللاعب تمديد عقده، مما قد يجبرها على إبقائه على دكة البدلاء الموسم القادم.