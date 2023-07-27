مبابي يرفض الانتقال إلى الهلال السعودي

رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عرض الهلال الضخم للتعاقد معه هذا الصيف بحسب تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ورفض صاحب الـ 24 عاماً الانتقال إلى الدوري السعودي وتقاضي مبالغ ضخمة تصل لنحو 500 مليون يورو على موسمين.

وقالت ليكيب أن الهداف المتألق يريد ريال مدريد فقط، ومصر على البقاء في باريس حتى نهاية عقده بحيث ينتقل بعد ذلك إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو في صفقة مجانية.

لكن الباريسيين عازمون على إقناع مبابي بالتوقيع على اتفاق جديد حتى لا يغادر دون مقابل.

الخليفي يتحدث عن مستقبل مبابي

أكد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان موقف النادي فيما يخص مصير المهاجم الفرنسي، حيث قال في تصريحات نقلها موقع "جول": "موقفي واضح حيال هذه المسألة.

"لا أريد أن أكرر نفس الكلام كل مرة، إذا كان كيليان يريد البقاء، فنحن نريد استمراره معنا أيضاً، لكن عليه التوقيع على عقد جديد.

"لا نريد أن نفقد أفضل لاعب في العالم مجاناً، لا نستطيع السماح بحصول مثل هذا الأمر.

"هذا نادي فرنسي، وقد قال مبابي في السابق أنه لن يرحل دون مقابل، وإذا غير رأيه اليوم فهذا ليس ذنبي، لا نريد أن نخسر أفضل لاعب في العالم مجاناً، موقفنا واضح."