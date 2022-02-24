مبابي يرفض "شيك على بياض" من باريس سان جيرمان

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي رفض "شيك على بياض" من باريس سان جيرمان خلال الساعات الماضية من أجل تمديد عقده.

وينتهي العقد الذي يربط الهداف الشاب مع النادي الفرنسي مع نهاية الموسم الجاري، وسيصبح لاعباً حراً في الصيف.

ويبدو صاحب الـ 23 عاماً عازماً على ارتداء قميص ريال مدريد الموسم القادم، الذي ارتبط به باستمرار خلال الأعوام الماضية.

وطلب باريس سان جيرمان من المهاجم الفائز ببطولة كأس العالم 2018 تمديد عقده لعامين آخرين مع إضافة خيار يسمح له بالرحيل في الوقت الذي يشاءه بعد مونديال 2022.

ويعد مبابي أبرز نجوم الفريق الباريسي هذا الموسم بعدما تفوق بأدائه على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وزميله الآخر البرازيلي نيمار دا سيلفا في خط الهجوم.