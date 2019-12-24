مبابي يريد المشاركة في أولمبياد 2020 دون التصادم مع ناديه

أكد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي رغبته بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف المقبل، مشيراً إلى أنه "يطمح لذلك بالاتفاق مع ناديه باريس سان جيرمان، من دون أي صدام بينهما".

ولفت إلى أنه "سيتحدث مع المدير الرياضي للنادي ليوناردو"، إلا أن الأخير يبدو غير متحمس لهذا الموضوع إلى حد كبير.

ومع هذا، أشار مبابي إلى أنه "ناقش إمكانية مشاركته في الألعاب الأولمبية مع مدرب المنتخب الأول ديدييه ديشان الذي يعتبره أحد العناصر الأساسية في تشكيلته في كأس أوروبا 2020".

وقال: "طمأنته بإخباره أني أريد أيضاً المشاركة في كأس أوروبا. في ظل هذه الظروف، يعود الأمر إليك في أن ترى مع من يهمهم الأمر.

"إذا لم أتمكن من الذهاب إلى هناك في عام 2020، سيبقى أمامي عام 2024، والأكثر من ذلك في باريس، لأني أود حقاً أن أشارك في دورة أولمبية واحدة على الأقل في مسيرتي".

وكان ليوناردو قد اعتبر أنه "لا يجب أن يكون اختيار محتمل لمبابي للمشاركة في طوكيو (من 23 يوليو إلى 8 أغسطس) على حساب صحته، في وقت سيخوض فيه المهاجم الدولي منافسات يورو 2020 مع أبطال العالم (من 12 يونيو إلى 12 يوليو). وسيبدأ باريس سان جيرمان موسمه الجديد في الثامن من أغسطس".

وفي حال تم استدعاء النجم الباريسي من قبل مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي سيلفان ريبول، فسيضطر إلى أخذ عطلته بعد دورة الألعاب الأولمبية مما يعني غيابه عن بداية الموسم مع ناديه.