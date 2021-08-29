مبابي يسجل وميسي يشارك في فوز باريس سان جيرمان على ريمس

تغلب باريس سان جيرمان بقيادة النجوم كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار على مستضيفه ستاد ريمس بهدفين دون رد في المباراة التي شهدها ملعب أوغوست ديلون لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.

جاء الهدفان عن طريق المتألق مبابي في الدقيقتين 16 و 63.

ميسي يشارك إلى جانب مبابي في هجوم باريس

وزج المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بمواطنه الأسطورة "ليو" للمرة الأولى مع الفريق الباريسي في الدقيقة 66 بدلاً من البرازيلي نيمار.

لكن قائد برشلونة السابق لم ينجح في زيادة غلة فريقه.

بهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة محققاً العلامة الكاملة في صدارة ترتيب الليغ 1.

أما ستاد ريمس فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.