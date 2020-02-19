مبابي يصر على مغادرة باريس سان جيرمان

قرر كيليان مبابي مغادرة باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، إذا ما تكرر الإخفاق في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، الأربعاء، أن النجم الشاب ضاق ذرعاً بسبب مستويات الباريسي الضعيفة أوروبياً، وخسائره المتتالية كل موسم.

وأبلغ المهاجم إدارة النادي برفضه تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022، مفضلاً الانتقال إلى ريال مدريد الصيف القادم.

يذكر أن باريس سان جيرمان ظهر بشكل غير مقنع أمام بوروسيا دورتموند، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ليخسر بهدف لاثنين، ويؤجل الحسم إلى جولة الإياب في باريس.