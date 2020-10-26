مبابي يضع شرطاً وحيداً للتجديد مع باريس سان جيرمان

تحدثت تقارير عن بدء المفاوضات بين باريس سان جيرمان ونجمه كيليان مبابي، مع وجود شرط وحيد من اللاعب من أجل الاستمرار مع بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي الحالي صيف عام 2022، وارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية، وعلى رأسها ريال مدريد وليفربول.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي اجتمع في الأيام الماضية مع المهاجم من أجل مناقشة تمديد عقده واستمراره.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين الطرفين تركزت على تقديم تأكيدات لمبابي بخصوص مشروع بي إس جي المستقبلي، الأمر الذي يقلق اللاعب مما دفعه للمطالبة بضمانات بخصوصه.

ولم تشهد المفاوضات أي حديث بعد عن النواحي المادية وراتب اللاعب، في ظل تركيز الأخير على معرفة خطط النادي للمواسم القادمة والمشروع المعتمد.

وليس مبابي النجم الوحيد الذي يسعى ليوناردو لحسم مستقبله، ولكن كذلك نيمار الذي ينتهي عقده هو الآخر بحلول 2022، والمدرب توماس توخيل الذي أشار التقرير إلى اقتراب رحيله نهاية الموسم الجاري.

وبدأ باريس سان جيرمان الموسم الجديد بشكل مخيب بعد الخسارة من مانشستر يونايتد أوروبياً، وعدة تعثرات محلية في الدوري الفرنسي قبل تصدر الترتيب مؤخراً.