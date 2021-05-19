مبابي يضع شرطين للتجديد مع باريس سان جيرمان

تستمر المحادثات بين كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، في ظل محاولات إدارة النادي من أجل الاحتفاظ باللاعب.

ويستمر عقد مبابي مع باريس حتى 30 يونيو 2022 ولم يتم التوقيع على عقد جديد حتى الآن وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان " الفرنسية أن اللاعب وضع شرطين أمام النادي الباريسي من أجل الموافقة على عرض التجديد.

ويريد النادي التجديد لمدة ثلاثة مواسم، أي حتى عام 2025 مع إمكانية الرحيل في 2024 وهو الاقتراح الذي لا يوافق عليه مبابي.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الأول للهداف الشاب هو التجديد حتى 2023 وليس 2025، وذلك من أجل الرحيل عن النادي صيف العام القادم.

ويتضمن الشرط الآخر لمبابي بعض الضمانات الرياضية، من خلال جعل الفريق أكثر تنافسية على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بقيام النادي ببعض الصفقات عالية المستوى، في مركز الظهير الأيمن وخط الوسط كذلك من أجل إرضاء مبابي ومساعدة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

يذكر أن صاحب الـ 22 عاماً الذي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد وليفربول، نجح في تسجيل 40 هدفًا في 45 مباراة مع باريس هذا الموسم.