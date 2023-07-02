مبابي يطالب بـ 240 مليون يورو سنوياً للرحيل عن باريس سان جيرمان

يطالب النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بـ 240 مليون يورو سنوياً من أي طرف مهتم بخدماته وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتعد هذه المطالب تعجيزية للفرق المهتمة والتي يتصدرها ريال مدريد إلى جانب ليفربول.

وكان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً على أعتاب الانتقال إلى الفريق الملكي صيف العام الماضي قبل أن يوافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لموسمين إضافيين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

لكن مبابي أعلم إدارة ناديه بأنه يعتزم البقاء الموسم القادم على أن يرحل مجاناً بعد ذلك دون تفعيل بند التمديد.

وأثار هذا القرار استياء الباريسيين الذين باتوا يعتزمون بيع الهداف الشاب خوفاً من خسارته مجاناً صيف العام المقبل.

وبحال استمرار المهاجم الفذ في ملعب بارك دي برانس، سيكون بإمكانه التفاوض مع أي طرف مهتم بضمه بدءاً من يناير 2025 على أن ينتقل إلى وجهته المقبلة بعد انتهاء الموسم دون مقابل.

لكن النادي الذي سيوقع له الفائز بكأس العالم 2018 مطالب بتوفير الأجور الباهظة التي يتم المطالبة بها.