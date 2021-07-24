مبابي يعلم باريس سان جيرمان بقراره النهائي

يواجه باريس سان جيرمان خطر خسارة خدمات نجمه الأول كيليان مبابي نظراً لتبقي موسم أخير على عقده الحالي.

وإذا لم يجدد الدولي الفرنسي قريباً، فسيخسر النادي خدماته مجاناً دون الاستفادة من إمكانية الحصول على قيمة مالية جيدة نظير بيعه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن صاحب الـ 22 عاماً أخبر مدربه ماوريسيو بوتشيتينو بأنه لن يجدد عقده مع الباريسي.

مبابي سيبقى في باريس لحين انتهاء عقده

وسيبقى مبابي في صفوف سان جيرمان الموسم القادم احتراماً للنادي، لكنه لن يوقع على كشوفات جديدة رغبة منه في الرحيل صيف العام التالي.

ويعد ريال مدريد أبرز الوجهات والمرشح الأكثر قابلية بالنسبة للمهاجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحال قرر الباريسي بيع نجمه هذا الصيف خوفاً من خسارته مجاناً العام القادم، فإن النادي الملكي لن يستطيع توفير مبلغ 100 مليون جنيه التي سيطالب بها سان جيرمان للتخلي عن اللاعب.