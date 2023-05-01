مبابي يعلم بيريز برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد

البوابة - شهدت مساعي ريال مدريد لضم النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تطورات جديدة، بحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

ولطالما سعى ريال للتعاقد مع هداف الفريق الباريسي، حيث سبق له تقديم عرض مقابل 180 مليون يورو، لكن الفرنسيين قابلوه بالرفض.

ثم توصل النادي لاتفاق مع اللاعب ينضم بموجبه مجاناً بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان، إلا أن المهاجم جدد عقده في نهاية المطاف ليستمر في ملعب بارك دي برانس.

ونوهت العديد من التقارير خلال الأشهر الماضية إلى أن إدارة الميرينغي لن تتحرك لجلب مبابي مستقبلاً، إلا أن هنالك تحركات جديدة على ما يبدو.

إذ أن مبابي تحرك سعياً لارتداء قميص ريال مدريد وفقاً للصحيفة الإيطالية علماً بأن عقده الحالي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وقالت الصحيفة أن النجم الفرنسي أعلم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد باستعداده للضغط على الإدارة الباريسية من أجل السماح له بالمغادرة بعد نهاية الموسم الجاري.

رد رئيس النادي الملكي بأنه سيتعاقد مع اللاعب فوراً إذا نجح هذا الأمر.

ويتطلع بيريز لافتتاح ملعب سانتياغو بيرنابيو بحلته الجديدة بالتزامن مع الإعلان عن صفقة من العيار الثقيل على غرار مبابي.

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً باتت يشكك بنجاح مشروع باريس سان جيرمان في ظل المستويات المتذبذبة والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.