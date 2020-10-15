مبابي يغازل ريال مدريد من جديد

عاد كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان من جديد للتأكيد على رغبته في الانتقال لريال مدريد بشكل غير مباشر، وهذه المرة مع لوكا مودريتش.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال لريال مدريد صيف العام المقبل، وفقاً لمخطط وضعه الميرينغي منذ فترة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يقوم حالياً بالتحضير للعرض الذي سيقدمه لباريس سان جيرمان الصيف المقبل، والذي سيكون مقابل 180 مليون يورو تقريباً.

وأكملت الصحيفة أن عقد مبابي سينتهي صيف عام 2022، وسيكون أمام النادي الباريسي خياران، الأول تجديد عقد اللاعب، وهو الخيار الصعب بالنظر لرغبة النجم الشاب في الرحيل، والآخر هو الموافقة على عرض ريال مدريد.

وواجه منتخب فرنسا أمس الأربعاء منافسه الكرواتي ضمن دوري أمم أوروبا، وفاز الديوك بهدفين لهدف بفضل مبابي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وعقب انتهاء المباراة، نشر مبابي صورة له مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، وعلق عليها قائلاً: “لك كل الاحترام”.

وقام مودريتش بالرد على الصورة قائلاً: “لك أنت أيضاً كل الاحترام”، وهذا يعكس حجم الإعجاب والحب الذي يكنه مبابي لنجوم ريال مدريد.