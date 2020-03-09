مبابي يغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان

غاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن تدريبات فريقه التي أقيمت استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء غياب الدولي الفرنسي بسبب مرضه وعدم قدرته على خوض تدريبات بأحمال بدنية كبيرة في الوقت الحالي.

وكان مبابي قد شارك بشكل طبيعي في مباراة باريس سان جيرمان أمام ليون الأربعاء الماضي في نصف نهائي كأس فرنسا والتي فاز بها الفريق العاصمي بخماسية سجل منها النجم الشاب ثلاثية (هاتريك).

ويحل دورتموند ضيفاً على باريس سان جيرمان الأربعاء في إياب دور الـ 16 على ملعب بارك دو برانس.

وحقق الفريق الألماني الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم قبل ثلاثة أسابيع في ألمانيا على ملعب سيغنال إيدونا بارك بهدفين لهدف.

ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز ولو بهدف نظيف في لقاء هذا الأسبوع حتى يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال بعد عدة إخفاقات متوالية في السنوات الماضية أمام برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

يذكر أن مبابي شارك في 30 مباراة هذا الموسم رفقة باريس سان جيرمان وسجل 30 هدفاً، كما صنع 17 هدفاً آخر في جميع البطولات بواقع هدف كل 82 دقيقة.