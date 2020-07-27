مبابي يغيب عن مواجهة أتالانتا بداعي الإصابة

كشفت تقارير نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي بعد إصابته في نهائي كأس فرنسا، والتي أكدها بيان النادي الرسمي.

وتعرض المهاجم الشاب لتدخل عنيف على مستوى الكاحل خلال الشوط الأول من المباراة تسبب في خروجه الملعب باكياً، ليكمل اللقاء على مقاعد البدلاء على عكازين.

وقالت "RMC" أن الفحوصات أظهرت تعرض مبابي لالتواء في الكاحل دون تمزق في الأوتار، لكن فترة الراحة والتعافي التي سيحتاجها ستحتم غيابه عن مواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الثاني عشر من الشهر القادم.

يذكر أن وسائل إعلامية أشارت إلى أن مبابي سيغيب عن الملاعب قرابة 3 أسابيع.