مبابي يفضل ليفربول على ريال مدريد

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان ينتظر تقدم ليفربول بعرضٍ لضمه بعد نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد صاحب الـ 23 عاماً مع النادي الباريسي بحلول الصيف القادم ولم يجدده حتى الآن رغم العروض الكثيرة التي قدمتها إدارة النادي له.

وسجل الفائز بكأس العالم 2018 هدف انتصار سان جيرمان في شباك ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اللاعب مراراً بالنادي الإسباني، إلا أنه بدأ يشكك في وضعية الفريق وجدوى الانتقال إلى صفوفه.

كما أن مبابي بات يدرس إمكانية البقاء في فريقه الحالي والتوقيع على عقد جديد، إلا أن معجب بليفربول ومدربه يورغن كلوب ولا يمانع الانتقال إلى صفوفه.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحضر عرضاً ضخماً "لا يقاوم" من أجل إقناع الهداف الشاب بالبقاء في ملعب بارك دي برانس لما بعد الموسم الجاري.