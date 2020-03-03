مبابي يقاطع جماهير باريس سان جيرمان

كشفت تقارير عن أسباب تدهور علاقة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مع مشجعي الفريق في الآونة الأخيرة.

فقد قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن الخلاف بدأ منذ لحظة انفعال المشجعين على كبار نجوم الفريق، عقب الفوز الشاق الذي جاء على حساب بوردو بنتيجة 4-2 في 23 فبراير المنقضي.

وأعربت مجموعة من الجماهير المتعصبة عن سخطها من اللاعبين في تلك المباراة، وذلك اعتراضاً على هزيمة الفريق أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للمصدر، قالت الجماهير لكبار لاعبي الباريسي وفي مقدمتهم تياغو سيلفا ونيمار جونيور وكيليان مبابي: "خائفون من الفوز؟ ارتدوا ملابسكم".

وأوضح التقرير أن أفضل لاعب فرنسي تفاعل مع الهجوم، برسالة مبهمة عبر إحدى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بقوله "الخوف من الفوز؟"

وما ضاعف التوتر بين الطرفين ما حدث السبت الماضي، برفض مبابي الذهاب مع زملائه لتحية الجماهير بعد سحق ديجون برباعية نظيفة لحساب المرحلة الـ 27 من الدوري الفرنسي.

والمعروف أن صاحب الـ 21 عاماً، من أكثر الأسماء المستهدفة من قبل ريال مدريد، حتى أن الصحف المقربة من الملكي تصفه بالجالاكتيكوس المنتظر في فترة ما بعد الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وسبق للدولي الفرنسي أن أغدق المديح أكثر من مرة لمواطنه زين الدين زيدان والعكس صحيح، وهو ما يؤجج شائعات انتقاله إلى سانتياغو بيرنابيو قريباً.