مبابي يقترب خطوة جديدة من ريال مدريد

يواصل كيليان مبابي ضغطه على إدارة باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل نهاية الموسم إلى ريال مدريد.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، السبت، إلى أن مبابي طالب إدارة ناديه ببيعه الصيف المقبل، مع إخباره المقربين منه عن قراره بالتوقيع لريال.

ودخل المهاجم الشاب في صدام متكرر مع مدربه توماس توخيل، بسبب قرار استبداله خلال الشوط الثاني في بعض المباريات مؤخراً.

يذكر أن مبابي يرتبط بعقد مع بطل فرنسا يمتد حتى صيف 2022، مع توقعات بأن تصل قيمته السوقية إلى 200 مليون يورو على الأقل.