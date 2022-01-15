مبابي يقود باريس سان جيرمان للتغلب على بريست بهدفين

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ستاد بريست 29 بهدفين نظيفين في المباراة التي شهدها ملعب بارك دي برانس لحساب المرحلة الـ 21 من منافسات الدوري الفرنسي.

وجاء هدفا صاحب الضيافة عن طريق النجمين الفرنسي كيليان مبابي والألماني تيلو كيرير في الدقيقتين 32 و 53 على التوالي.

وشهد اللقاء 8 بطاقات صفراء بواقع 5 بطاقات للباريسيين مقابل 3 بطاقات للضيوف.

باريس سان جيرمان يضيف 3 نقاط جديدة إلى رصيده

بهذه النتيجة، رفع سان جيرمان رصيده إلى 50 نقطة من 21 مباراة في صدارة ترتيب الليغ 1.

فيما تجمد رصيد ستاد بريست 29 عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر على سلم ترتيب البطولة الفرنسية.