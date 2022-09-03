مبابي يقود باريس سان جيرمان للتغلب على نانت بثلاثية

سحق باريس سان جيرمان مستضيفه نانت بثلاثيةٍ دون رد اليوم السبت في اللقاء الذي جرى على ملعب لا بوجوار لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي (ليغ 1).

سجل أهداف الباريسيين كلٌ من الفرنسي كيليان مبابي (هدفان) في الدقيقتين 18 و 54، والبرتغالي نونو مينديش (68).

وأكمل صاحب الضيافة المواجهة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 24 جراء طرد البرازيلي فابيو دا سيلفا.

باريس سان جيرمان يساوي مرسيليا في صدارة الليغ 1

بهذا الانتصار، رفع سان جيرمان رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب العام بالتساوي مع أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني.

أما نانت، فبقي رصيده ثابتاً عند 6 نقاط في المركز العاشر.