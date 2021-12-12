مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على موناكو بثنائية

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه موناكو بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب بارك دي برانس لحساب المرحلة الـ 18 من منافسات الدوري الفرنسي (الليغ 1).

وجاء هدفا اللقاء عن طريق النجم الدولي الفرنسي المتألق كيليان مبابي في الدقيقتين (12 من ركلة جزاء) و 45 على التوالي.

باريس سان جيرمان يحلق في صدارة الليغ 1

ورفع سان جيرمان رصيده بهذا الانتصار الجديد إلى 45 نقطة ليبتعد في صدارة الدوري الفرنسي أكثر.

وبات الفارق بين الباريسيين وأقرب المطاردين أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني 12 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد موناكو عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وهذا هو الانتصار الـ 14 عشر لسان جيرمان من أصل 18 مباراة في البطولة هذا الموسم حتى الآن إضافة لـ 3 تعادلات وخسارة وحيدة.