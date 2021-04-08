مبابي يكشف كيفية تفوق باريس سان جيرمان على بايرن ميونيخ

كشف كيليان مبابي، الخطة التي طبقها مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، والتي أسفرت عن فوز فريقه على مستضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2.

وأحرز مبابي هدفين، ليقود الباريسي للفوز 3-2 على حامل اللقب، في مواجهة مثيرة شهدها ملعب آليانز آرينا.

وتعد هذه أول هزيمة لبايرن في دوري الأبطال منذ أكثر من عامين، والأولى على الإطلاق تحت قيادة المدرب هانزي فليك، الذي لم يخسر في 16 مباراة سابقة في المسابقة.

وتحدث مبابي بعد اللقاء، قائلاً: "قدمنا مباراة كبيرة، وعانينا بعض الشيء، لكننا تحلينا بالصلابة، وقدمنا أداءً جماعياً رائعاً.

"نعود الآن إلى باريس سعداء، لكننا سنفكر في لقاء يوم السبت أمام ستراسبورغ، وسنخوضه بنفس إصرار مباراة اليوم (أمس)".

وتطرق مبابي لخطة بوتشيتينو أمام بايرن ميونيخ، قائلاً: "أخبرنا بوتشيتينو بضرورة العمل على جعل بايرن يعاني ويتأرجح من جهة لأخرى (بعرض الملعب) بمساعدتي وأيضاً نيمار، بالإضافة إلى غلق خطوط التمرير أمام يوشوا كيميش".

واختتم مبابي حديثه بالقول: "مثلما قلت عقب مباراة برشلونة، تعجبني هذه المباريات، لست هنا للاختباء، وأحب دائماً أن أكون لاعباً حاسماً في هذه النوعية من المواجهات"، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

ويرتبط مبابي، بعقد مع باريس سان جيرمان مستمر حتى يونيو 2022، ويرغب النادي الفرنسي في تمديد عقده لكنه يرفض كل المحاولات حتى الآن، بالتزامن مع أنباء تتحدث عن مفاوضات يجريها ريال مدريد لضمه.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان كان قد ضم مبابي من جاره موناكو عام 2017، مقابل 180 مليون يورو