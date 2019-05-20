مبابي يلمح لرحيله عن باريس سان جيرمان

فتح كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الأبواب أمام احتمال رحيله نهاية الموسم، وذلك عقب فوزه بجائزة لاعب العام في الدوري الفرنسي.

وبعد حصوله على الجائزة، قال الدولي الفرنسي أن الوقت قد حان لتولي مزيدٍ من المسؤوليات، وأشار إلى أن هذا قد يحدث في “مكان آخر”.

وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ربما حان الوقت لأتولى مزيداً من المسؤوليات، قد يحدث ذلك في سان جيرمان، أو في مكان آخر مع مشروع جديد".

وبعد هذا التصريح الصادم للنادي الباريسي، عاد اسم لاعب موناكو السابق ليرتبط بشدة بأندية أوروبية كبيرة ترغب في التعاقد معه، وفي مقدمتها ريال مدريد.