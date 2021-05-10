مبابي يماطل في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

أكد برنامج "تيليفوت" الفرنسي أن كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان يماطل في تجديد عقده.

وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع حامل لقب الليغ 1 صيف عام 2022، وقد ارتبط اسمه بشدة بانتقال محتمل إلى ريال مدريد خلال الأشهر الماضية.

وجدد نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الآخر عقده منذ أيام ليستمر في العاصمة الفرنسية حتى يونيو من عام 2025، إلا أن مصير زميله الشاب ما زال مجهولاً.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 76 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر.