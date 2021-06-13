مبابي يمنح ريال مدريد الأمل

تجددت آمال ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عقب تصريحاته الأخيرة، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية.

ويعتبر ريال من أشد المهتمين بضم الهداف الفرنسي، حيث يرغب في جلبه إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

مبابي يشكلك باستمراره مع الباريسي

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن بعض كلمات نجم باريس سان جيرمان، التي أدلى بها بدا وقعها كوقع الموسيقى على آذان مسؤولي ريال مدريد.

وقال اللاعب في تصريحات لمواطنته مجلة «فرانس فوتبول»: «يجب أن أتخذ القرار الصحيح وهذا أمر صعب، أمنح نفسي كل فرصة لاتخاذ قرار جيد من أجل مستقبلي، أنا الآن في مكان أحبه وأشعر فيه بالراحة، لكن هل هذا هو أفضل مكان للتواجد فيه؟ لا أعرف الإجابة».