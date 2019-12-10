مبابي ينتظر نهاية الموسم للانتقال إلى ريال مدريد

أكد تقرير الثلاثاء، أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يعمل على إنجاح استراتيجية ريال مدريد الخاصة بنقله إلى العاصمة الإسبانية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا أن ريال مدريد يرغب في ضم الدولي الفرنسي دون خوض حرب مع إدارة ناديه، بالإضافة إلى الحفاظ على العلاقات الممتازة بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الأزمة الأخيرة بين مبابي ومدربه توماس توخيل تحظى بمراقبة مسوؤلي الملكي الذين يعتبرون المهاجم الفرنسي هدفاً رئيسياً الصيف القادم.

وكان مبابي قد خرج غاضباً من توخيل، بعدما قرر الأخير استبداله أمام مونبلييه ضمن الدوري الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد ينتظر نفاد صبر باريس سان جيرمان صوب مبابي، وتحول وجود اللاعب إلى مشكلة، ليتدخل الميرينغي ويحاول حل الموقف بتقديم عرض للنجم الشاب.