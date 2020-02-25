مبابي ينتقد جماهير باريس سان جيرمان

انتقد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تصرفات جماهير فريقه، بعد مهاجمتها له خلال المباراة أمام بوردو، ضمن الدوري الفرنسي الأحد.

ورفعت جماهير سان جيرمان لافتات هاجمت فيها بعض اللاعبين مثل تياغو سيلفا ومبابي ونيمار، بسبب تخاذلهم في المباريات وافتعالهم المشاكل مع الجهاز الفني.

ورد النجم الفرنسي الشاب على الجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" مؤكداً أنه لا يفهم مثل هذه التصرفات مع استنكاره ما يقال عنه.

على جانب متصل، يواصل المهاجم الشاب رفضه تجديد عقده مع الباريسي والذي ينتهي في صيف 2022، مفضلاً الانتقال إلى ريال مدريد في أقرب وقت.