مبادلة لوكاكو وفلاهوفيتش تتصدر المشهد في إيطاليا

شغلت صفقة المبادلة المحتملة ما بين تشيلسي ويوفنتوس وبطلاها روميلو لوكاكو وسائل الإعلام الأوروبية والإيطالية بشكلٍ خاص خلال الساعات الماضية.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن لوكاكو وافق على الانضمام ليوفي هذا الصيف، إلا أن تفاصيل الصفقة لم تتضح بعد.

وقضى المهاجم الموسم الماضي في صفوف الغريم إنتر ميلان على سبيل الإعارة قبل أن تنتهي فترة إعارته ليعود إلى لندن.

ويدرس يوفنتوس التخلي عن مهاجمه الصربي فلاهوفيتش ضمن الصفقة، علماً بأن الأخير أصغر من لوكاكو بـ 7 أعوام، مما يعني أن البلوز مطالب بدفع قيمة إضافية لإتمام المبادلة.

يذكر أن المهاجم البلجيكي لم يوفق منذ رجوعه إلى تشيلسي صيف العام الماضي بعد فترة ناجحة قضاها في إيطاليا رفقة النيراتزوري، مما سيدفع الإدارة اللندنية لبيعه بأسرع وقتٍ ممكن.