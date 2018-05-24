مبادلة محتملة بين تشيلسي ويوفنتوس بطلاها موراتا وهيغواين

قد يكون ساري مفتاح إتمام الصفقة

ينتظر متابعو كرة القدم صيفاً ساخناً في سوق الانتقالات، بعد انتهاء الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، إذ تلوح في الأفق صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتشيلسي.

ورصدت عدسات الكاميرا مهاجم تشلسي ألفارو موراتا واقفاً إلى جانب وكيل أعماله جيوسيبي بوزو وهما يتحدثان مع المدير التقني لنادي يوفنتوس فابيو باراتيكي في أحد المقاهي في مدينة ميلانو.

وربطت وسائل الإعلام الإيطالية الصورة بالكلام الذي يجري تداوله منذ عدة أيام عن اعتزام يوفي ضم مهاجمه السابق بعدما بات الفريق بحاجة إلى مهاجمين جدد في ظل الحديث عن رحيل ماريو ماندجوكيتش.

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ويأمل يوفنتوس في التعاقد مع موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن سعر الدولي الإسباني المرتفع والبالغ 90 مليون يورو قد يدفع بطل إيطاليا لوضع المهاجم غونزالو هيغواين ضمن الصفقة حتى يضمن موافقة النادي الإنجليزي.

ومن المحتمل أن تتحقق صفقة المبادلة بكل سهولة بعد أن ربطت وسائل الإعلام البريطانية اسم المدرب ماوريتسيو ساري بتشيلسي كي يتولى منصب المدير الفني، إذ لعب الهداف الأرجنتيني تحت قيادة ساري عندما كانا في نابولي وحقق هيغواين نجاحاً باهراً موسم 2015-2016 من خلال تسجيله لـ 38 هدفاً في 42 مباراة.

بدوره، يسعى موراتا صاحب الـ 25 عاماً لتعويض الموسم السيء الذي قدمه مع تشيلس، إذ لم يحرز سوى 11 هدفاً خلال 31 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتم استبعاده من قائمة منتخب إسبانيا النهائية المشاركة في كأس العالم الشهر القادم.