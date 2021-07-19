مبادلة محتملة بين يوفنتوس وباريس بطلاها رونالدو وإيكاردي

كشفت تقارير مفاجئة إمكانية إبرام صفقة تبادلية هذا الصيف بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان بطلاها كريستيانو رونالدو وماورو إيكاردي.

وارتبط اللاعبان مراراً بالانتقال إلى الناديين خلال الأعوام الماضية، وقد يكون "صاروخ ماديرا" قطعة الأحجية الناقصة التي يحتاجها الباريسي للظفر أخيراً بلقب دوري أبطال أوروبا المستعصي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذائعة الصيت أن يوفي يدرس عرض خدمات رونالدو على سان جيرمان مقابل الحصول على توقيع إيكاردي.

هل سيرحل رونالدو عن يوفنتوس؟

تأتي هذه التطورات بعدما بدا أن الهداف البرتغالي مستمر في تورينو، إضافة للتأكيدات الصادرة من النادي نفسه والتي أكدت أن اللاعب لن يغادر.

وسجل صاحب الـ 36 عاماً 29 هدفاً في 33 مباراة مع البيانكونيري في الدوري الإيطالي الموسم المنصرم ليمنحه بطاقة تأهل بشق الأنفس لدوري الأبطال.

في المقابل، لم ينجح الأرجنتيني قائد إنتر ميلان السابق بتأكيد وجوده في باريس نظراً لكثرة إصاباته إذ شارك فقط أساسياً في 11 مباراة ضمن الدوري المحلي الموسم الماضي.